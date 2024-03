Festa del SS Crocifisso, Francesco Gabbani in concerto a Monreale il 2 maggio

Monreale si prepara ad accogliere uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano. Francesco Gabbani si esibirà in Piazza Guglielmo il prossimo 2 maggio in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso. Un evento imperdibile per tutti i fan siciliani del cantante, che potranno ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi.

Gabbani si prepara ad un 2024 ricco di appuntamenti live. Oltre al grande concerto già annunciato per il 19 dicembre al Forum di Milano, unico evento previsto sulla penisola, sono state comunicate anche le prime date di maggio che lo vedranno esibirsi in alcune location dal grande valore storico-artistico scelte appositamente nelle isole italiane.

Dopo l’opening siciliano di Monreale, Gabbani replicherà l’11 maggio in Piazza San Sebastiano a Melilli, ai piedi dell’omonima Basilica, per un altro concerto gratuito organizzato in collaborazione con il Comune.

I due live rappresenteranno un’occasione unica per ammirare alcuni gioielli architettonici della Sicilia facendo da cornice ad una serata di grande musica. Sul palco insieme a Gabbani ci sarà la storica band composta da Filippo Gabbani alla batteria, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso e Marco Baruffetti alla chitarra.

Uno show energico che ripercorrerà i momenti salienti della carriera del cantautore marchigiano, dagli esordi fino agli intramontabili brani che l’hanno consacrato come “Occidentali’s Karma”, “Amen” e “Viceversa”. Non mancheranno ovviamente le canzoni dell’ultimo album e molto probabilmente qualche assaggio in anteprima del prossimo progetto discografico, anticipato come imminente.

Il concerto sarà ad ingresso libero.