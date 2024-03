Pioppo Futsal ospite del Merlo C5, si prospetta una partita spettacolare

Sabato pomeriggio presso il Tocha Stadium di Palermo andrà in scena la ventesima giornata del Campionato di Serie C2, con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti del Merlo Calcio a 5. La rosa pioppese è reduce da 7 vittorie di fila e troverà davanti a se una squadra che vorrà conquistare i 3 punti ad ogni costo per mettere fine al campionato di Serie C2. Difatti la squadra allenata da mister Gallo si trova in prima posizione in classifica a 43 punti, segue il Città di Marsala in seconda posizione con 38 punti e il Pioppo Futsal si trova in quinta posizione a 35 punti. Una classifica molto fitta che può cambiare parecchio nelle ultime partite di campionato e decidere gli abbinamenti nei playoff.

Appuntamento a sabato 23 marzo presso il Tocha Stadium, sito in Via Oliveri Mandalà Emanuele, 22 – Palermo.