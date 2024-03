Lunedì il ricordo di Francesco Sassano a Pioppo, una storia che pochi conoscono e che non va dimenticata

Il 25 Marzo 1946, 78 anni fa, veniva ucciso dalla Banda Giuliano il Carabiniere Francesco Sassano. Il giovane pioppese sacrificò la sua stessa vita pur di contrastare il banditismo, ma al di fuori della frazione il suo ricordo non è vivo come dovrebbe. Settanta anni fa non era così semplice per un giovane decidere di schierarsi contro il banditismo, ma il Carabiniere Sassano era consapevole dei rischi che stava correndo e tenendo fede ai suoi principi non si piegò, per poi essere lasciato solo e infine dimenticato negli anni. A rendere vivo in questi anni il ricordo del giovane Carabiniere nella frazione e non solo è stato il Comitato Pioppo Comune che anno dopo anno ha sempre organizzato eventi in suo onore coinvolgendo l’Amministrazione, l’Arma dei Carabinieri e gli Istituti scolastici.

Lunedì 25 marzo alle ore 9:30 presso la stazione dei Carabinieri di Pioppo verrà inaugurata un’installazione pittorica in ricordo di Francesco Sassano.