Si ferma a 7 la striscia di vittorie consecutive del Pioppo Futsal, il Merlo C5 vola sempre più in alto

Sabato pomeriggio al campo Tocha di Palermo si è fermata la striscia positiva dei gialloverdi del Pioppo Futsal che impattano rovinosamente contro un super Merlo C5 che ora si trova a soli due punti dalla matematica conquista del titolo di Campione di Serie C2-Girone A.

Primo tempo che ha inizio con i ragazzi di Mister Ventimiglia che tengono botta ai continui attacchi avversari nonostante le pesanti assenze di Di Simone e Alongi. I gialloverdi vanno sotto di due reti ma Ciolino riapre la partita con un gol che da speranza; dopo l’espulsione di Prestigiacomo per doppio giallo i gialloverdi calano i ritmi, non riescono a reagire e subiscono altre due reti avversarie che portano il finale della prima frazione di gioco sul 4 a 1. Secondo tempo che inizia con lo stesso canovaccio del primo: dopo aver subito il 5-1 i gialloverdi provano a riaprire la gara sfruttando l’uomo di movimento, ma serve a poco perché i padroni di casa approfittano degli svarioni gialloverdi e insaccano ben 4 volte la sfera sul fondo della porta gialloverde sguarnita portando la partita sul 9-1. Sul finale di gara Ventimiglia timbra il tabellino e la sfida termina con il risultato schiacciante di 9-2 per il Merlo C5.

Risultato amaro per il Pioppo Futsal che adesso dovrà lavorare duramente in queste settimane in vista della delicata sfida casalinga contro il Futsal Emiri.