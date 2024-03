Violento incidente stradale a Monreale: un ferito in ospedale

Monreale, – Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 9.30 lungo la Circonvallazione di Monreale, dove si è verificato uno scontro tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta.

A bordo della Fiat Panda vi era un uomo di 46 anni che, in seguito all’impatto, ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo dagli operatori del 118. L’uomo non sarebbe grave. Nell’altra vettura, la Ford Fiesta, viaggiava invece una ragazza che fortunatamente è uscita illesa dall’incidente. Per lei solo un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di ripristino della carreggiata sono state effettuate dalla ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano.

Il traffico della Circonvallazione ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.