Monreale, via ai lavori nella chiesa di Sant’Agata al Monte per 2,8 milioni di euro

MONREALE – La chiesa barocca di Sant’Agata al Monte, a Monreale, finalmente tornerà al suo antico splendore e sarà restituita al culto e ai turisti. Ne dà notizia il deputato regionale Marco Intravaia che questa mattina ha consegnato il cantiere alla ditta “Tisato Massimo”. Il recupero del gioiello architettonico è stato finanziato dalla Regione Siciliana per un importo da 2,8 milioni di euro. La durata dei lavori è prevista per 18 mesi.

“La chiesa – ha osservato Intravaia – è una delle più belle di Monreale e la sua costruzione risale al 1589 per volontà della Compagnia del Monte di Pietà. Al momento versa in una condizione di totale degrado e l’intervento prevede opere radicali di consolidamento e restauro per fermarne la totale rovina. L’azione di recupero è stata voluta con determinazione da me e dal sindaco Alberto Arcidiacono, perché riteniamo la chiesa costituisca un valore aggiunto nell’offerta turistica della città, oltre che per i fedeli monrealesi”.