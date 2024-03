Slip on da uomo, must have della primavera 2024: consigli per abbinamenti vincenti

Fra le tendenze fashion maschili per questa primavera appena iniziata, un doveroso cenno va dedicato alle slip on. Scarpe senza lacci simili ai mocassini ma con peculiarità affini alle sneakers, sono apprezzate dai gentleman che curano il look in ogni occasione per la loro capacità di valorizzare la zona della caviglia (si tratta di scarpe basse, che arrivano più o meno al malleolo).

Amate soprattutto da surfisti e velisti, queste sneakers eleganti uomo possono essere rese protagoniste di diversi look stupendi. Quello che conta, come in tutti i casi, è giocare con gli abbinamenti.

Il modello color blu navy, che come ricordano le suggestioni di un grande brand di moda uomo come Boggi Milano quest’anno è super trendy, può essere indossato su un paio di pantaloni elasticizzati della medesima cromia, scegliendo di “spezzare” la continuità di colore con una bella polo azzurra. Si dà così vita a un outfit perfetto sia per il casual friday in ufficio, sia per i primi aperitivi vista mare tipici dei week end di tarda primavera.

Disponibili in diversi materiali, dalla pelle scamosciata al tessuto tecnico, le slip on maschili vedono, quest’anno, anche il beige tra i colori must have. Un abbinamento vincente è quello che vede in primo piano un pantalone bianco elasticizzato a taglio dritto e una giacca casual sempre beige, ma di una sfumatura diversa rispetto a quella delle calzature.

Completa il look una bella felpa o una polo camicia da portare sotto la giacca.

Da indossare rigorosamente con i calzini corti – non bisogna preoccuparsi qualora si dovessero intravedere – le scarpe slip on maschili stanno benissimo anche con un capo versatile e originale presente nel guardaroba di tantissimi uomini: il pantalone a righe.

Premettendo l’importanza di orientarsi, se possibile, verso un modello con righe sottili e distanziate tra loro – lato materiale, è ottimo il lino – citiamo ancora una volta le slip on marroni, dettaglio prezioso di un outfit che può essere completato con una semplice t-shirt bianca.

Si tratta di un look indubbiamente casual, ma non per questo trascurato, ideale per sentirsi a proprio agio anche nel tempo libero.

Come non dedicare un po’ di spazio anche alle slip on color crema, un colore che non passa mai di moda? In questo caso, le scarpe possono essere abbinate a un pantalone scuro con taglio informale, per esempio un modello chino, e a una felpa di un colore chiaro (si può spaziare, se lo si desidera, dal bianco al crema).