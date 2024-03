A Monreale sorge l’Angolo della legalità, un pannello in onore di Falcone e Borsellino

Monreale – Verrà inaugurato il 9 aprile 2024 alle ore 10:00 in via Antonio Veneziano, precisamente nella zona nota come “O ferru”, un pannello commemorativo in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia negli attentati del ’92. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Humanitas Speranza per una Zampa” e ha trovato il supporto e la collaborazione dell’amministrazione comunale e del comandante della polizia municipale.

Per preparare il luogo dell’installazione si sono adoperati l’assessore Giuseppe Di Verde, che si è occupato degli aspetti burocratici, Ninni Di Salvo del settore Ville e Giardini, che ha posizionato una panchina e due fioriere, e l’assessore Antonella Giuliano, che ha coordinato un intervento di pulizia straordinaria della zona, spesso oggetto di abbandono di rifiuti. Il 5 aprile all’inaugurazione dell”Angolo della legalità” parteciperanno le autorità cittadine: oltre alla polizia municipale, ci saranno rappresentanti della locale stazione dei carabinieri, della Diocesi e dell’Osservatorio sulla legalità “Giuseppe La Franca”, da sempre impegnato nel territorio in iniziative di sensibilizzazione.

“Questo luogo sarà battezzato ‘Angolo della legalità’ – spiegano dall’associazione Humanitas – per ricordare due grandi uomini che hanno perso la vita per garantirci sicurezza e rispetto della legalità. Vogliamo che sia un monito per le nuove generazioni, un esempio di rettitudine civile da seguire”. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pagarono con la vita il loro impegno nella lotta alla mafia: il ricordo del loro sacrificio, con l’installazione di questo pannello commemorativo, servirà da spinta a continuare sulla strada da loro tracciata, fatta di legalità, giustizia e rigore morale.