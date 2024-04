Ultima partita casalinga per il Pioppo Futsal, atteso il Futsal Emiri al PalaCanino di Altofonte

Sabato pomeriggio al PalaCanino di Altofonte andrà in scena la ventunesima giornata del Campionato di Serie C2 con i gialloverdi del Pioppo Futsal che riceveranno il Futsal Emiri. Si tratta di una sfida d’alta classifica con le due squadre distanti 5 punti a due giornate dal termine del campionato; gli ospiti del Futsal Emiri si trovano attualmente in terza posizione con 40 punti e sono reduci da due vittorie consecutive, i gialloverdi invece vantano 35 punti e sono reduci dalla pesante sconfitta subita per mano del Merlo C5. Quest’ultimo potrà festeggiare la vittoria del campionato di Serie C2 in caso di vittoria sull’Oratorio SS Cosma e Damiano.

Appuntamento a sabato 6 Aprile, calcio d’inizio alle ore 17:00 presso il PalaCanino di Altofonte, sito in Discesa Giardini, 26 – Altofonte (PA)