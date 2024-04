Ok dal Consiglio comunale di Monreale al bilancio di programmazione e di previsione

Monreale – E’ stato approvato oggi dal Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2024-2026. Due strumenti attraverso i quali il Comune di Monreale potrà avviare una pianificazione finanziaria a lungo termine.

La definizione di questi provvedimenti rappresenta il risultato della sinergia tra l’Amministrazione, il Consiglio comunale e l’apparato burocratico dell’Ente, così come ribadito dal sindaco Alberto Arcidiacono.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Risorse economiche Luigi D’Eliseo, il quale ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al sindaco Alberto Arcidiacono per la fiducia che in questi anni mi ha dato, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale, ai componenti della Commissione Bilancio presieduta dal Consigliere Fabio Costantini, al Segretario Generale Giovanni Impastato, al Dirigente dell’area Gestione Risorse Pietrantonio Bevilacqua, al Collegio dei Revisori dei Conti e a tutti coloro che hanno lavorato con grande impegno impegno, condividendo tutti i passaggi per riuscire a raggiungere uno degli obiettivi più importanti degli ultimi cinque anni. Grazie a questo lavoro congiunto e condiviso è stato possibile riuscire risanare la situazione finanziaria dell’Ente e arrivare all’approvazione del Bilancio di previsione, che segna un ulteriore tappa di questo percorso virtuoso dell’amministrazione Arcidiacono”. Il bilancio è stato redatto coniugando le proposte dell’Amministrazione con le necessità evidenziate dagli Uffici comunali con l’obiettivo di garantire l’efficienza dei servizi e di migliorare il funzionamento della macchina amministrativa. “Con l’approvazione – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – del Bilancio di Previsione e del Dup, il Documento Unico di Programmazione, da parte del Consiglio Comunale, Monreale è sempre più lontana dal periodo buio del dissesto finanziario e guarda con maggiore ottimismo al futuro. Ringrazio i consiglieri comunali che con grande senso di responsabilità hanno votato due provvedimenti che accompagnano la città verso un nuovo capitolo della sua storia”.