Topi vicino le scuole a Monreale

Monreale – Una segnalazione è arrivata in redazione da un cittadino riguardo una problematica che sta interessando la zona delle scuole di via Biagio Giordano a Monreale. Nel parcheggio adiacente agli istituti scolastici, quotidianamente affollato da genitori che accompagnano i propri figli, è stata notata la presenza di numerosi topi che circolano indisturbati anche in pieno giorno.

L’origine di questo disagevole fenomeno sembrerebbe essere riconducibile all’incivile comportamento di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti per strada, attirando così la presenza di questi indesiderati ospiti. L’accumularsi di rifiuti sparsi nell’area dei parcheggi ha inevitabilmente creato un ambiente favorevole alla proliferazione dei sorci.

“Si auspica un rapido intervento delle autorità per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro nell’area interessata, anche attraverso un’intensificazione dei controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti”.