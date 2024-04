Arriva la “Maratona di letture ad alta voce” in occasione della Giornata mondiale del libro

L’Associazione Link Collettivo Arci , la Consulta Giovanile e la Pro Loco Monreale organizzano, all’interno del Patto per la Lettura, una “Maratona di letture ad alta voce” in occasione della Giornata mondiale del libro. Si tratta di un’occasione per condividere le letture che stanno più a cuore ad ognuno di noi e nel contempo ascoltare quanto ognuno ha da trasmettere sotto il comun denominatore dell’amore per la lettura. L’evento si terrà il 23 aprile dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la sala San Benedetto del Complesso Monumentale Guglielmo II.