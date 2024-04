Ultima giornata del Campionato di Serie C2, Pioppo Futsal ospite del Sicilia Futsal

Sabato pomeriggio in quel di Castelvetrano i gialloverdi del Pioppo Futsal saranno ospiti del Sicilia Futsal in occasione della ventiduesima ed ultima giornata del Campionato di Serie C2.

I padroni di casa occupano l’ottava posizione in classifica e vantano 19 punti, mentre i gialloverdi il doppio dei punti dei locali e saldi al quinto posto. In appena 3 punti di distacco si trovano ben quattro squadre prima del fischio d’inizio dell’ultima giornata di campionato, quindi gli ultimi 60 minuti di gioco saranno fondamentali per decretare la griglia dei play-off. Di seguito la classifica fornita da Tuttocampo:

Appuntamento a sabato 3 Aprile, con fischio d’inizio alle ore 17:00, presso il Campo “Cafena” sito in Via Tripoli – Castelvetrano (TP). Sarà possibile seguire la diretta streaming della partita sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.