Ennesimo guasto al pozzo Boara: niente acqua in diverse zone di Monreale

Monreale – L’Ufficio tecnico del Comune di Monreale è al lavoro per riparare un guasto al pozzo Boara, che ha causato la sospensione dell’acqua in alcune zone della città.

Il guasto ha interessato, tra le altre, le zone Cimitero, Favara, Pezzingoli, Via Pietro Novelli Alta.

Gli uffici comunali, coordinati dall’architetto Pietro Albanese, responsabile dei servizi tecnici, stanno intervenendo per risolvere il problema. I tecnici stanno effettuando lavori di manutenzione per sollevare la pompa e sostituirla. Nel frattempo, gli operai stanno cercando di reperire risorse idriche alternative per rifornire le zone colpite dal guasto.