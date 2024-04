La festa del SS. Crocifisso vista con gli occhi di chi è lontano: monrealesi cercasi

MONREALE – Cercasi monrealesi all’Estero per raccontare il “SS. Crocifisso In Europa”. Il 30 aprile alle 18:30, nell’ambito della mostra collettiva Con Saverio Terruso presso la Chiesa degli Agonizzanti, curata da Ilaria Cascino e dedicata ai lavori di Saverio Terruso sulla festa del Santissimo Crocifisso, verrà proiettato un breve documentario intitolato “SS. Crocifisso In Europa: racconti e testimonianze di monrealesi all’estero”.

Il documentario offre uno sguardo nostalgico sulla vita dei monrealesi che, pur vivendo lontano dalle loro radici, mantengono viva la tradizione della festa del Santissimo Crocifisso. Curato dall’artista monrealese Noemi Pittalà e dalla coreografa Manuela V. Colacicco, il progetto fa parte dell’iniziativa europea “Pop The Vote! Culture On The Ballot” del network europeo Culture Action Europe, con la collaborazione della Consulta Giovanile del Comune di Monreale.

In occasione di questo evento unico, si cercano monrealesi che vivono all’estero per la partecipazione.

Per essere inseriti nel documentario è sufficiente inviare un video di massimo 3 minuti, girato con il cellulare o con una macchina fotografica, in formato orizzontale.

Nel video, i partecipanti sono invitati a presentarsi, indicando nome, età, luogo attuale di residenza all’estero, da quanto tempo non abitano più a Monreale, lingue parlate e condividere pensieri sulla festa del Crocifisso, partendo liberamente dalle seguenti domande:

● qual è la prima immagine che ti viene in mente se pensi alla festa del SS. Crocifisso?

● qual è il ricordo più bello della festa?

● se dovessi spiegare la festa del SS. Crocifisso agli abitanti del tuo attuale luogo di residenza, cosa diresti?

● cosa significa per te questa festa? Ti manca?

Il materiale video può essere inviato all’indirizzo email [email protected] o al numero +39 3889330245.

Si tratta di un’opportunità unica per riunire le voci monrealesi geograficamente lontane e celebrare insieme la loro identità culturale e linguistica radicata nella festa del Santissimo Crocifisso. Per ulteriori informazioni e per partecipare alla call, si prega di contattare Noemi Pittalà all’indirizzo email sopra indicato.