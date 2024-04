Il Pioppo Futsal termina il campionato in bellezza, adesso testa ai Play-off!

Gialloverdi vittoriosi sabato anche in quel di Castelvetrano contro un ottimo Sicilia Futsal. Molte assenze in entrambe le squadre dovute ai vari infortuni e si è dato così spazio e minutaggio ai più giovani. Partita ricca di gol per il piacere dei tanti presenti che si godono un bellissimo pomeriggio di sport; nonostante gli 80km di distanza da Pioppo la tifoseria gialloverde è stata presente anche in occasione dell’ultimo match prima dei play-off. Per i gialloverdi in gol Alongi, Ganci e le triplette di Casamento e Ciolino. Per il Sicilia Futsal adesso sarà il momento di recuperare forze per il ritorno dei quarti di Coppa Sicilia.

La classifica finale non varia, infatti tutte le squadre in zona play-off non sbagliano e mantengono salda la propria posizione; mentre per quanto riguarda i play-out si sfideranno Sport Club Giudecca e Gemini Futsal per la permanenza in C2. Di seguito la classifica finale del Campionato di Serie C2 – Girone A: