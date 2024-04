Tutto pronto per la “Maratona di letture ad alta voce”, ultimi giorni per iscriversi!

“Con questo evento vogliamo promuovere e diffondere la cultura della lettura, specialmente tra le generazioni più giovani. Leggere non è solo una passione o un’attività, ma piuttosto un’autentica esperienza di esplorazione, un viaggio verso mondi sconosciuti e idee nuove. È un mezzo straordinario per nutrire la mente e il cuore, un modo per ampliare orizzonti, arricchire il proprio bagaglio culturale e sviluppare un pensiero critico e creativo. Con questa maratona di lettura, vogliamo incoraggiando la partecipazione di tutti, affinché ognuno possa scoprire il proprio potenziale attraverso le pagine di un libro e condividere una parte di sé con gli altri.”

Così ha voluto commentare Sofia Rosano, Presidente della Consulta Giovanile di Monreale, l’imminente evento.

Manca qualche giorno alla prima edizione della “Maratona di letture ad alta voce”, giorno 21 la scadenza per iscriversi. L’evento è organizzato dall’Associazione Link Collettivo Arci, dalla Consulta Giovanile e dalla Pro Loco Monreale all’interno del Patto per la Lettura in occasione della Giornata mondiale del libro. La sinergia tra le tre promotrici dell’evento è stata fondamentale per l’organizzazione dell’evento durante il quale si potranno ascoltare le letture del cuore che i partecipanti hanno deciso di condividere con tutti.

Il Presidente dell’Arci Link Monreale e primo promotore dell’evento, Pietro Gambino, dichiara:

“A me piacerebbe sottolineare che spesso le giornate di questo tipo sono dedicate all’ approfondimento di una tematica o di un autore. L’ iniziativa di giorno 23, invece, differisce dalla maggior parte degli eventi letterari perché è improntata alla condivisione delle proprie passioni ed è strutturata in maniera tale da non mettere al primo posto il solo testo ma la lettura e i lettori.”

Entro giorno 21 sarà possibile iscriversi alla maratona, di seguito il regolamento per partecipare:

REGOLAMENTO

-I “maratoneti” dovranno iscriversi entro il 21 aprile compilando e inviando il presente modulo: https://forms.gle/X3B7zAsAWtidPiCS6

-Le letture non potranno avere una durata superiore a cinque minuti, perciò si chiede ai partecipanti di accertarsi di non sforare tale limite cronometrando la propria lettura. All’interno dei cinque minuti il partecipante, se vorrà, potrà esporre una breve descrizione per contestualizzare il proprio brano.