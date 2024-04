Monreale, inizia in anticipo la festa del SS. Crocifisso, domani l’accensione delle luminarie

Monreale – Venerdì 26 aprile, prenderà il via con l’accensione delle artistiche e spettacolari luminarie prevista alle ore 20.00 la Prefesta del Santissimo Crocifisso. Seguirà alle ore 21.00 lo Spettacolo musicale “TALE & QUALE Festival Story della canzone italiana” a cura dell’associazione SABIKAH. Sabato 27 Aprile alle 19.00 è in programma a Piazza Guglielmo lo Spettacolo di ballo sul palco organizzato dall’ASD World Latin. Alle 21.00lo Spettacolo di ballo sul palco a cura di Associazione AGAPE – P.zza Guglielmo II.

A Largo Padre Pio alle ore 20.00 si terrà lo Spettacolo musicale: J-EFFE Band in concerto e alle ore 22.00 lo Spettacolo comico: Andrea LUPETTO da Sicilia Cabaret. Domenica 28 alle ore 21.00 si terrà lo Spettacolo musicale: “Ricominciamo tutto – Negramaro Tribute band a cura di Es-senza– Largo Padre Pio.

Non mancheranno anche quest’anno i Balli in costume dell’800 alle 21.00 in Piazza Guglielmo II, organizzati da Historical Dance Academy.

Da lunedì 29 inizieranno le manifestazioni inserite nel calendario della Festa.