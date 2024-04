A Monreale trionfa Penelope con uno spettacolo tutto al femminile e con le acconciature di Salvo Lo Coco

MONREALE – Ieri sera grande successo di pubblico al cineteatro Imperia di Monreale per l'”U viaggio ri Penelope”, originale rappresentazione teatrale che ripercorre a ritroso il viaggio di Ulisse partendo da Itaca. Protagonista la scrittrice Maria Sapienza nel ruolo di una Penelope inedita, affiancata da un cast tutto al femminile che ha interpretato gli altri celebri personaggi dell’Odissea: Anticlea, la madre di Ulisse, le mitiche sirene, la maga Circe, la principessa Nausicaa e la ninfa Calipso.

Ma l’elemento distintivo dello spettacolo sono state le sorprendenti acconciature create dall’hair stylist monrealese Salvo Lo Coco, che ha realizzato le pettinature per ogni attrice allo scopo di caratterizzare i diversi personaggi in scena. Un connubio riuscito tra recitazione, fantasia e arte dell’acconciatura, con creazioni di grande effetto visivo che hanno contribuito al successo della rappresentazione. Salvo Lo Coco anche in questa occasione non si è posto limiti e osservando le immagini possiamo vedere le interpretazioni di ogni personaggio, con acconciature molto vistose, valorizzando le caratteristiche di ogni personaggio. Ed è per questo che Salvo Lo Coco non si ferma solo davanti alla moda ma anche arte e cultura.

Lo spettacolo, scritto da Maria Sapienza e Amelia Crisantino con la collaborazione di Pina Sirchia, Pina Roma, Maria Pecora, Maria Rita Curcio e Maria Trifirò, è stato diretto da Francesca Vaglica. Una produzione che coniuga sapientemente cultura classica e creatività contemporanea, capace di stupire e divertire il pubblico con una rivisitazione originale del mito di Ulisse.