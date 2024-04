Grande successo per Alisia Jalsy ieri sera in concerto in Piazza Guglielmo II

Ieri sera la cantautrice Alisia Ingrassia, in arte Alisia Jalsy, ha soddisfatto il desiderio di esibirsi nella sua Monreale. Un vulcano di energia che ha saputo coinvolgere il folto pubblico presente sotto al palco con la sua spigliata indole artistica e un’ottima padronanza del palco. Il pubblico ha apprezzato molto e si è lasciato trasportare dai testi ricercati della giovane cantautrice.

Alisia ha voluto commentare così la serata:

“È stata una serata molto emozionante per me. Ero difronte a tantissimi amici e conoscenti e questo ha reso il tutto più sensibile. Suonare difronte al Duomo su quel palco è stato magico e spero accada di nuovo! Inoltre spero che tutti si siano divertiti come me e la mia band e che si sia visto il nostro impegno sul palco.

La festa del Crocifisso è sempre un momento importante per il paese e sono veramente lusingata di averne fatto parte!

Grazie ancora a coloro che lo hanno permesso.”

“Vedere Alisia sul palco della festa del 3 maggio per noi è stata una bellissima realizzazione: una giovane monrealese che ha cominciato la sua carriera artistica qui e che ha avuto il piacere di tornare per esibirsi alla festa più importante del suo paese. Speriamo di poter dare spazio ad altri giovani artisti in futuro. Ci tengo a ringraziare Alisia per aver compreso a pieno il senso della nostra iniziativa, tutta l’amministrazione comunale, in particolare il Sindaco Arcidiacono e l’Assessore Lo Verso, il duo comico Toti e Totino e tutti i ragazzi della Consulta, per la passione e l’impegno che ci mettono ogni giorno”,

Sofia Rosano, presidente della Consulta Giovanile di Monreale.