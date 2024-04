Monreale in festa per il SS. Crocifisso, il 2 maggio c’è Francesco Gabbani

Monreale – Prenderanno il via alle ore 07.30 con l’Alborata sul Monte Caputo i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso organizzati per il 2 maggio dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Monreale. In programma il concerto in piazza del noto cantante Francesco Gabbani, vincitore per due volte del Festival di Sanremo.

Tra gli eventi previsti:

– Alle ore 09.00 l’Omaggio al Santuario del SS.Crocifisso e concerti bandistici per le vie della città delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

– Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

– Alle ore 16.00 Sfilata di Carri siciliani dell’Ass. “La Monrealese”

– Sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda”

– Ancora musica con i Tamburi di Monreale e di Aspra

– Ore 16.30 Concerti bandistici delle Bande Musicali

– Ore 17.30 Sfilata e balli dell’800 a cura dell’Associazione Belle Epoque

– Ore 19.00 Vespri solenni e omaggio floreale del Sindaco al SS. Crocifisso

– Ore 21.30 Concerto di Francesco Gabbani in Piazza Guglielmo II, a cura di Agave Spettacoli.

Un grande evento per tutti i fan siciliani del cantante, che potranno ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi.