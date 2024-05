Da Sanremo ai tormentoni, Francesco Gabbani oggi a Monreale per la Festa del Crocifisso

Questa sera a Monreale la manifestazione principe della Festa del Santissimo Crocifisso, giunta alla sua 398esima edizione. Una festa dai grandi numeri, iniziata in netto anticipo rispetto ai canonici 1, 2 e 3 maggio e a cui stanno partecipando tantissimi monrealesi.

Come detto, oggi, 2 maggio, in piazza Guglielmo II ci sarà lo spettacolo musicale del cantautore Francesco Gabbani. Il concerto è a cura di Agave spettacoli. L’appuntamento è per le 21.30. Gabbani presenterà al pubblico tutte le sue canzoni più belle, da quelle del Festival di Sanremo ai tormentoni estivi. Canzoni mai scontate e che vogliono trasmettere messaggi profondi, pur nella loro semplicità. Uno stile, quello di Gabbani, che accontenta grandi e piccoli. Gabbani è conosciuto per il suo stile musicale versatile, che spazia dal pop al funky, con testi ironici e filosofici. È uno degli artisti italiani più apprezzati e di successo degli ultimi anni.

Domani, 3 maggio, sarà invece il giorno interamente dedicato al Santisimo crocifisso. Gli eventi religiosi saranno al centro del programma, dalle messe, alla tradizionale Scinnuta dal Santuario alla processione per le vie di Monreale, che terminerà solo a notte inoltrata.