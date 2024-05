Domani mattina lavori per il manto stradale di Corso Calatafimi, possibili disagi

Monreale – Domani mattina presto, inizieranno i lavori su Corso Calatafimi per il rifacimento dell’asfalto. “Si chiede di porre attenzione alla viabilità per chi scende da Monreale e per chi arriva da Palermo”. Lo dice una nota dell’amministrazione comunale di Monreale.

In Corso Calatafimi domani dalle prime ore del mattino inizieranno alcuni interventi per il rifacimento dell’asfalto. Si chiede pertanto, di procedere a velocità limitata e di fare attenzione per garantire una maggiore sicurezza e una migliore transitabilità, essendo percorsi fortemente interessati dal traffico urbano, sia leggero che pesante.