Dalla Regione arrivano 2,2 milioni dai fondi FSC per Duomo e Chiostro di Monreale

Monreale – Due milioni e 200 mila euro dai fondi FSC per interventi di restauro nel duomo e chiostro di Monreale. Ne dà notizia il deputato regionale Marco Intravaia. Nel dettaglio, un milione andrà per il recupero del colonnato del chiostro, un milione e 200 mila euro per il restauro dei mosaici nelle navate del duomo.

“Dalla Regione – ha detto Intravaia – risorse importanti per la salvaguardia di due siti Unesco che rappresentano fiori all’occhiello fra i beni siciliani. Intorno al patrimonio artistico stiamo costruendo il rilancio del turismo sul nostro territorio. Ringrazio il presidente Renato Schifani per l’attenzione verso i nostri gioielli monumentali”.