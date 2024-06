Lutto a Monreale, si è spento a 40 anni Ignazio Oddo

Monreale – La comunità di Monreale piange la scomparsa di Ignazio Oddo, 40enne molto conosciuto e stimato in città. Oddo si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave malattia che lo affliggeva da tempo.

Originario di Monreale, Oddo aveva gestito per diversi anni un’attività di vetreria prima nei pressi del Duomo e successivamente in Circonvallazione. Qualche anno fa si era trasferito a Cefalù, dove aveva aperto un rinomato ristorante molto apprezzato dai clienti.

In tanti tra amici e conoscenti lo ricordano con affetto per la sua proverbiale gentilezza e per il suo sorriso sempre pronto. La tragica notizia della sua scomparsa prematura ha destato cordoglio e commozione.

La salma di Ignazio Oddo si trova presso l’obitorio dell’Ospedale G. Giglio di Cefalù. I funerali saranno celebrati lunedì 3 giugno 2024 alle ore 10.30 nella Chiesa dell’Itria di Cefalù dove parenti, amici e semplici conoscenti potranno dargli l’ultimo saluto.

Ai familiari le condoglianze da Monrealelive.