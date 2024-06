Monreale, distrutta da incendio in via Venero 500 di una donna

Paura nella notte in via Venero a Monreale dove, intorno alle 3, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco una Fiat 500 parcheggiata all’altezza di piazzetta Emanuele Basile. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, hanno rapidamente avvolto la vettura, una Fiat 500 di proprietà di una donna di 37 anni, distruggendola completamente.

L’incendio si è poi propagato anche ad una Volkswagen Polo parcheggiata accanto, danneggiandone la parte posteriore. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, allertati dai residenti, ha evitato conseguenze peggiori.

I carabinieri di Monreale hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Possibile che qualche telecamera di sorveglianza abbia ripreso l’incendio.