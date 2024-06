Monreale, il sogno diventa realtà: il Conca d’Oro rinasce con l’erba sintetica

MONREALE – Dopo il collaudo del fondo, è iniziata questa mattina la stesura dell’erba sintetica per la definizione del Campo Sportivo Conca d’Oro. La realizzazione del progetto, presentato dal Comune, ha avuto l’ok della Lega Nazionale Dilettanti, e rappresenta, come già dichiarato dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore allo Sport Letizia Sardisco, “un momento straordinario, un sogno che si avvera. Una delle più belle pagine di questa Amministrazione e della storia di Monreale”.

Dopo anni di attesa, il Comune guidato dal sindaco Alberto Arcidiacono ha finalmente stanziato i fondi necessari per ridare dignità al campo di calcio monrealese, appaltando l’intervento per la sistemazione del fondo e la posa del nuovo manto sintetico.

Si tratta di un’opera fondamentale per restituire al “Conca d’Oro” quel ruolo di centro sportivo di riferimento per l’intero comprensorio, che aveva in passato. Da troppi anni, infatti, le pessime condizioni del terreno di gioco ne limitavano fortemente l’utilizzo, costringendo le squadre locali a lunghi spostamenti per disputare incontri e allenamenti.

L’installazione del manto in erba artificiale, oltre a garantire la piena fruibilità del campo per tutto l’anno, rappresenta un primo decisivo passo verso la completa riqualificazione dell’impianto. L’amministrazione comunale ha infatti in programma, non appena arriverà l’ok della Regione, ulteriori interventi come il rifacimento degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione.