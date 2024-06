A Grisì al via i lavori per realizzare il sogno di un’oasi sportiva e ricreativa

MONREALE- Effettuato stamane il primo sopraluogo tecnico per dare il via alla consegna dei lavori alla ditta Palazzolo di Partinico per la realizzazione del progetto della villetta e area sportiva in piazza ex baraccopoli.

Dettagli del progetto

Nel corso della mattinata i tecnici dell’ufficio lavori pubblici che cureranno e seguiranno l’intero iter dei lavori hanno presentato il progetto al sindaco Alberto Arcidiacono, all’assessore Antonella Giuliano e al consigliere comunale Giulio Mannino, che si sono dichiarati soddisfatti per la riqualificazione dell’area.

Cosa prevede il progetto

Il progetto, fortemente voluto dall’Assessore Antonella Giuliano e dal consigliere Giulio Mannino prevede la realizzazione di una piazza, un parco giochi per bambini, un campo di calcio in erba sintetica, due campi da padel e aree verdi, per un importo totale di 780mila euro.

Soddisfazione dell’amministrazione

“Siamo orgogliosi e felici che finalmente, dopo tanti anni, anche la nostra frazione possa godere di spazi ludico ricreativi e sportivi che certamente contribuiranno a migliorare la qualità di vita della nostra comunità” Hanno dichiarato Mannino e Giuliano.