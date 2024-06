Monreale, arrivano 5 milioni per la rinascita del Cres dopo l’abbandono

In arrivo cinque milioni per l’ex Cres che diventerà una sede del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana (CEFPAS). I fondi derivano dalla riprogrammazione delle risorse liberate PO FEST 2007/2013 Sicilia.

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e adeguamento della struttura di via Regione Siciliana. Dopo l’annuncio di qualche tempo fa, adesso è arrivato il decreto di finanziamento firmato dall’assessorato regionale della Salute. Ne dà notizia il deputato regionale Marco Intravaia che si è speso a lungo per questo importante risultato da cui deriva una svolta nel futuro occupazionale di Monreale, con conseguenze importanti nella rigenerazione urbanistica della città, nella zona a monte. I lavori cominceranno entro la fine dell’anno.

“E’ uno degli obiettivi più importanti – ha commentato Intravaia – che abbiamo perseguito insieme al sindaco Alberto Arcidiacono. Una scommessa vinta che attrarrà a Monreale un’utenza qualificata quale quella del personale sanitario impegnato nella formazione. Continuiamo con la politica dei fatti concreti in risposta alle esigenze dei territori. Ringrazio il precedente Governo regionale di Nello Musumeci e l’ex assessore alla Sanità Razza per avere creduto sulle potenzialità della struttura, il Governatore Renato Schifani, l’assessore Volo, il direttore generale dell’assessorato alla Sanità Iacolino, l’ingegnere Maisano e Roberto Sanfilippo direttore generale del CFFPAS per avere continuato a crederci, decretando le somme necessarie alla realizzazione”.