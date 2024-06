A Monreale oggi e domani si vota per eleggere il nuovo sindaco

Monreale – Sono aperte oggi, 8 giugno 2024, e domani, 9 giugno, le urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale di Monreale. I seggi saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di oggi e dalle ore 7 alle ore 23 di domani. Si vota anche per è leggere i propri rappresentanti in Europa.

Per quanto riguarda l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, gli elettori potranno esprimere il proprio voto, oltre che per uno dei candidati sindaco, anche per una lista collegata e per un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Si ricorda che il voto per il candidato sindaco non si trasferisce automaticamente alla lista collegata e viceversa.

Lo spoglio delle schede avrà inizio a partire dalle ore 14 di lunedì 10 giugno, subito dopo la chiusura dei seggi. Qualora nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza richiesta, si procederà a un turno di ballottaggio nelle giornate di domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi.

Sul sito internet del comune di Monreale è stata istituita un”apposita sezione dove sono consultabili sin da adesso informazioni sulle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno. La prima rilevazione dei risultati sarà disponibile dalle ore 23 di domenica 9 giugno, dopo lo spoglio con l’inserimento dei dati dello scrutinio delle elezioni europee. A partire dalle ore 14.00 di lunedì 10 giugno saranno disponibili in tempo reale i risultati dello scrutinio delle elezioni comunali per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. Il servizio è a cura dell’ufficio stampa e del Centro Elaborazione dati del Comune.