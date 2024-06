Arcidiacono primo cittadino dei record, oggi proclamato sindaco bis

Monreale – Grande gioia oggi nella Sala Rossa per la proclamazione del sindaco Alberto Arcidiacono, che conquista con un plebiscito la città di Monreale. Nella sala gremita, il magistrato Stefano Sajeva, che presiede l’Ufficio centrale alla presenza del segretario generale del Comune di Monreale Giovanni Impastato, ha proclamato il nuovo sindaco.

Conclusa la verifica dei voti del sindaco con la proclamazione, si conclude l’iter per il primo cittadino ed inizia quella per l’attribuzione dei seggi al consiglio comunale, che dovrebbe concludersi entro la settimana prossima. “Abbiamo superato tutte le aspettative – è doveroso dire che è un momento particolarmente bello perché siamo riusciti a ottenere un bellissimo risultato che appartiene a tutti gli uomini e le donne che hanno partecipato a questa bellissima competizione elettorale. Siamo già al lavoro per concludere i progetti avviati e metterne in cantiere di nuovi. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno voluto la mia riconferma, attribuendomi la loro fiducia, che è stato un vero e proprio plebiscito”, ha dichiarato il sindaco Arcidiacono.

“Un grazie particolare – conclude il primo cittadino – voglio rivolgerlo ai rappresentanti dei partiti e delle liste che mi hanno sostenuto, Marco Intravaia, Giovanni Vaglica e Roberto Gambino, che hanno fatto fronte comune e ci hanno permesso di ottenere questa grande vittoria e di arginare fenomeni esterni”.

Parole di plauso, infine, sono state rivolte dal segretario generale Impastato ai dipendenti dell’ufficio elettorale, al personale comunale impegnato nelle elezioni, agli scrutatori e ai componenti degli uffici di settore che hanno lavorato con celerità e professionalità per definire tutte le operazioni.

Da domani si inizierà la verifica dei 24 consiglieri che andranno a comporre il nuovo consiglio comunale.