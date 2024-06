Lavori sulla SS186 di Monreale, scattano limitazioni

Fino alle ore 19:00 di mercoledì 31 luglio, la SS 186 “Di Monreale” sarà interessata da alcune limitazioni al traffico, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni. Il provvedimento si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza interventi di lavorazione su sovrastruttura stradale e pavimentazione.

Nel dettaglio, le limitazioni riguardano i seguenti tratti:

Dal km 4,610 al km 8,565, su tutte le corsie, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Dal km 9,923 al km 13,170, su tutte le corsie, divieto di sorpasso, limite di velocità di 40Km/h, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Dal km 15,470 al km 27,700, su tutte le corsie, divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocità di 40Km/h, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.