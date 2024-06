In arrivo “L’Anello di Sant’Anna: escursione tra Monte Renda e il Fiume Sant’Elia” a Pioppo

Sabato mattina prenderà il via un’altra iniziativa organizzata dal Comitato Pioppo Comune in occasione dei 10 anni di #ORARUNE. L’evento in programma è un trekking ad “anello” della durata di 3 ore e mezza circa, durante le quali si passerà da Monte Renda per arrivare al Fiume Sant’Elia.

Il percorso attraversa parte della terza tappa del Cammino dei Mille ed include una variante alternativa e parecchio suggestiva; difatti il percorso è caratterizzato da una vista panoramica sulla Valle dell’Oreto, vi sarà una sosta presso la grotta del bandito Giuliano e infine si arriverà alla Naca Nica dove si potrà osservare il vecchio mulino alimentato dal Sant’Elia. Successivamente si risalirà il fiume attraverso le campagne, ancora oggi coltivate intorno al corso d’acqua, per poi far rientro ORARUNE nella sede del Comitato Pioppo Comune. Lungo il percorso si parlerà di Pioppo, del Cammino dei Mille, della Sagra del Cardo Vruricato di Pioppo e di come la frazione sia più viva che mai grazie alle tantissime attività promosse dal Comitato Pioppo Comune.

Appuntamento alle 9:00 presso il “Barretto” a Pioppo “https://maps.app.goo.gl/ShixSszcnd3jtgwd9” (di fronte la Caserma dei Carabinieri)

Dislivello positivo: 126

Dislivello negativo: 132

Altitudine massima: 700m

Lunghezza percorso 8,3km

Tipologia percorso: E

Per info e prenotazioni chiamare Stefano al 3290093636