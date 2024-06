Monreale, ragazzo si schianta a San Ciro: è grave

Gravissimo incidente ieri a Monreale, dove un giovane di 20 anni in sella al suo scooter è finito fuori strada in prossimità della curva di San Ciro lungo la Panoramica per Palermo. Il ragazzo si è schiantato contro il guard-rail.

Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la curva San Ciro, rovinando sull’asfalto esanime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sono definite critiche. Determinante l’intervento tempestivo dei soccorsi grazie al servizio del 118.

Gli agenti della polizia municipale si sono occupati di gestire il traffico e di effettuare i rilievi. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.