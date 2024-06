Monreale, Antivilla comunale off limits per disinfestazione

Monreale – Questa mattina in Antivilla sono stati eseguiti programmati dal Comune interventi di disinfestazione. Non rende noto con l’amministrazione comunale tramite una nota inviata alla stampa.

“Si avvisa la cittadinanza che nella Villa Comunale verranno effettuati interventi di disinfestazioni contro gli insetti. Si raccomanda, in via precauzionale, di non accedere agli spazi. L’intervento è stato disposto dagli uffici comunali considerato che l’area verde è frequentata da bambini, anziani e cittadini”.