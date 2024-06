Siccità anche nel Monrealese, in contrada Dammusi l’acqua arriverà solo il giovedì

MONREALE – A causa della insufficiente portata d’acqua nella condotta di adduzione di Grisì, che non consente di soddisfare adeguatamente le esigenze idriche della frazione, il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha disposto con ordinanza la razionalizzazione della distribuzione dell’acqua potabile.

L’erogazione lungo la condotta adduttrice che dalla sorgente Dammusi rifornisce Grisì sarà così limitata al solo giorno di giovedì, per non più di 24 ore consecutive. Tale misura drastica si è resa necessaria per aumentare la quantità d’acqua in arrivo al serbatoio idrico di Grisì, riducendo al minimo il disagio per la popolazione.

La disposizione resterà in vigore fino al termine dell’emergenza idrica che ha colpito la zona. La popolazione è invitata ad un utilizzo responsabile della preziosa risorsa.