Brutto incidente per Alfredo Segreto: il “Nonno Alfredo” di Monreale travolto da un’auto

Monreale – Brutto incidente due settimane fa per Alfredo Segreto, 74 anni, volto molto noto a Monreale dove per anni ha organizzato manifestazioni canore ed è apprezzato pizzaiolo. In città è conosciuto da tutti come “Nonno Alfredo”.

L’uomo è stato investito da un’auto guidata da un ragazzo che procedeva in retromarcia. Nell’impatto Nonno Alfredo ha riportato diverse gravi ferite alla mandibola e alle costole. “Mi sono sentito all’altro mondo”, ha dichiarato in un video dopo l’incidente. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ingrassia, è stato curato e ricoverato per 10 giorni, assistito – come ha detto lo stesso Alfredo – “in modo impeccabile”.

Dopo le dimissioni, Alfredo ha voluto ringraziare i medici e tutto il personale che lo hanno seguito “minuto per minuto” e anche gli amici e i tanti monrealesi che gli hanno dimostrato affetto e vicinanza in questi giorni difficili. Poi, un monito a tutti gli automobilisti: “Quando si viaggia in auto, bisogna stare attenti”.