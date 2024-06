Monreale, incidente sulla Palermo-Sciacca: 2 morti e un ferito

Monreale – Violento impatto pm incidente sulla strada statale 624 Palermo Sciacca. Un terribile incidente stradale si è verificato al km 9,400 della Palermo-Sciacca, nel territorio di Monreale, a Giacalone. Secondo una prima ricostruzione, due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Uno schianto devastante in cui due persone sono morte sul colpo, mentre una terza persona è stata estratta viva dalle lamiere e trasportata d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia stradale, che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato in entrambi i sensi di marcia per agevolare i soccorsi. Pesanti le ripercussioni al traffico, con code e rallentamenti in tutta l’area.

Anas ha predisposto percorsi alternativi tra Altofonte e Giacalone per limitare i disagi agli automobilisti. La statale 624 resterà chiusa fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza e dei rilievi. La dinamica e le cause del tragico incidente sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Si lavora per ridurre al minimo i tempi di blocco della circolazione.