Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: morti un bimbo di 16 mesi e una ragazza

Monreale – Tragedia questa mattina poco dopo le 5 sulla strada statale 640 “Palermo-Sciacca”, nel tratto di Monreale in direzione del capoluogo siciliano, all’altezza dello svincolo per Giacalone, a Monreale. Nel terribile schianto tra due auto ha perso la vita il piccolo Abd Rahim Gharsallah, di soli 16 mesi, morto praticamente sul colpo. La seconda vittima è una giovane mamma di 20 anni, Selma El Mouakit.

Con loro viaggiavano altre due ragazze, Miriam Janale di 23 anni e Chiara Irmana di 21 anni, trasportate in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Una delle due lotta tra la vita e la morte.



Secondo una prima ricostruzione, le quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano facendo rientro a casa dopo aver trascorso la notte a Palermo. Per cause ancora tutte da accertare, la vettura si è scontrata frontalmente con un’altra auto guidata da un uomo di 45 anni, D.G., che ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monreale che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno verificando l’eventuale assunzione di alcool o droghe da parte delle due conducenti. I mezzi sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il traffico ha subito forti rallentamenti, con code chilometriche in entrambe le direzioni di marcia. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto di strada tra Altofonte e lo svincolo di Giacalone è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Palermo e Sciacca e riaperto intorno alle 10.

Si allunga così la scia di sangue sulla Palermo Sciacca dopo l’incidente mortale avvenuto poche settimane fa vicino Santa Margherita di Belice, nell’agrigentino, in cui aveva perso la vita un motociclista 33enne di Sciacca.