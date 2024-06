Tragedia sulla Palermo-Sciacca: uomo si lancia da un ponte

Monreale – Un uomo ha perso la vita dopo essersi lanciato da un ponte sulla strada statale Palermo-Sciacca, tra Villagrazia e Villaciambra. L’uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, è giunto sul posto a bordo della sua automobile, una Mazda 2 bianca, che ha parcheggiato nei pressi del guard-rail del ponte.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato l’uomo fermo vicino alla ringhiera e hanno lanciato l’allarme, contattando la sala operativa. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per evitare la tragedia: la vittima si è lanciata nel vuoto compiendo un volo di circa 80 metri, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire cosa abbia spinto l’uomo al tragico gesto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica e le cause del gesto estremo. La strada statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.