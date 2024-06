Al Trapani Film Festival trionfa il docufilm “Vulemu l’acqua, l’urlo dei boschi” di Nino Carlotta e Francesco Zummo

Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione del Trapani Film Festival e a trionfare nella categoria Miglior Produzione Siciliana sono stati Norman Vitale, Francesco Zummo e Antonio Carlotta, questi ultimi due di Pioppo, grazie al loro docufilm “Vulemu l’acqua, l’urlo dei boschi”.

Il docufilm tratta di come siano ormai scontati gli incendi in estate come la pioggia in inverno. A fare da protagonista delle splendide riprese di Luce Creative Studio, con alle camere Norman Vitale e Francesco Zummo, sono gli interventi pittorici dell’artista Pioppese Nino Carlotta, che cerca di comunicare messaggi forti e d’impatto attraverso la sua arte di denuncia e di riflessione.

“In inverno la pioggia. in estate gli incendi”

Nonostante la giovane età Francesco Zummo ha stupito la giuria e ha commentato così la vittoria di ieri: “Siamo davvero felici del premio ricevuto, tutto ciò ci spinge a fare di più. Un ringraziamento in particolare a Nino Carlotta per tutto ciò che fa per la comunità e speriamo vivamente che il docufilm riesca a sensibilizzare ognuno di noi e le autorità competenti.”