Anche a Monreale avvistato un oggetto luminoso in cielo: ecco cos’era

Monreale – Ieri sera, domenica 23 giugno, uno strano oggetto volante e luminoso ha attirato gli sguardi curiosi di tantissimi cittadini, non solo a Monreale ma in diverse zone del Sud Italia, dalla Calabria alla Campania. In molti hanno filmato il fenomeno insolito e pubblicato i video sui social network, soprattutto nell’area tirrenica del Messinese.

Il passaggio del razzo Falcon 9 di SpaceX

In realtà, come è stato successivamente chiarito, non si è trattato di un avvistamento UFO né di un’invasione aliena, bensì del passaggio del razzo vettore Falcon 9 della compagnia spaziale privata SpaceX. Il suo nome è Booster B1078/11 ed è un Falcon 9 Block 5, decollato sabato alle 19.15 ora locale dalla base di Cape Canaveral in Florida.

La missione Starlink e la visibilità del razzo

Il razzo, che ha completato con successo la sua missione di portare in orbita alcuni satelliti per la costellazione Starlink, è stato poi recuperato sulla nave drone Asds/Asog. Starlink fornirà un innovativo sistema di comunicazione internet dallo spazio attraverso una rete di satelliti in orbita terrestre bassa. Il Falcon 9 è stato visibile, durante il suo lancio e inserimento in orbita, non solo a Monreale ma anche in gran parte del Centro-Sud Italia, destando molta curiosità per via della sua luminosità e del suo aspetto inusuale nei cieli italiani.