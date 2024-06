A Monreale casting per aspiranti modelli e modelle

MONREALE – Il 25 giugno 2024 sarà una data importante per gli aspiranti modelli e modelle di Monreale e non solo. Quel giorno, infatti, Zarcone Pietro, responsabile delegato della rinomata “SM&STYLE EVENTY ITALIA”, terrà una intera giornata di casting e selezioni per un concorso di bellezza presso la Sala Novelli del Complesso Guglielmo, locali messi a disposizione dal Comune di Monreale.

Un’occasione unica per mettersi alla prova

L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 19, rappresenta un’occasione unica per mettersi alla prova e mostrare il proprio talento, con la speranza di essere notati e magari iniziare una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Il patron del concorso supervisionerà l’evento

A supervisionare il tutto ci sarà il patron del concorso in persona, Stefano Alioto, che curerà personalmente ogni dettaglio organizzativo e tecnico della manifestazione. Gli aspiranti concorrenti dovranno cimentarsi in shooting fotografici e sfilate in passerella, con due cambi d’abito: uno casual e l’altro in costume da bagno. A gestire le uscite in pedana e i cambi sarà la stilista Ivana Todaro, con il compito di far risaltare al massimo le doti di ogni candidato. Prima di partecipare alle selezioni, ogni concorrente (e in caso di minori il genitore) dovrà firmare una liberatoria.

Coordinamento logistico e team di sicurezza

A coordinare la logistica ci sarà invece il vice responsabile Piero Faraci, che supervisionerà anche il team di sicurezza all’ingresso, dove ogni aspirante modello verrà registrato e gli verrà assegnato un numero identificativo. Il materiale prodotto durante i casting verrà poi utilizzato dalla produzione del concorso per promuovere i candidati sui social network.

Otto categorie previste

Previste 8 categorie: Boys e Baby (3-10 anni), Junior (11-13), Teenager (14-18), Miss (18-30), Mister (16-35), Lady (35-45), Over (46-65) e Curvy (18-65).