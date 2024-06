Sigfrido Ranucci a Monreale presenta il suo libro e svela i retroscena del giornalismo d’inchiesta

Il Comune e la Consulta giovanile di Monreale sono lieti di invitarvi alla presentazione del libro La Scelta di Sigfrido Ranucci, edito da Bompiani Editori.

L’evento: presentazione del libro e firmacopie

Vi aspettiamo sabato 6 luglio alle ore 18:00 in piazza Guglielmo II insieme all’autore del libro e al giornalista Salvatore Cusimano. A seguire firmacopie a cura della Libreria Mille Mondi di Palermo.

Sigfrido Ranucci: giornalista, autore e conduttore televisivo

Sigfrido Ranucci è un giornalista, autore e conduttore televisivo. Insieme alla équipe del programma Report –uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – si dedica a scoprire e raccontare al pubblico ciò che alcuni vorrebbe rimanesse nascosto. Con il suo ultimo libro La Scelta, Ranucci racconta la sua vita; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni decisione. Da queste pagine emerge l’autoritratto di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non smette di chiedersi e di chiederci: qual è la scelta giusta?.

La carriera di Sigfrido Ranucci in Rai

Sigfrido Ranucci (Roma, 24 agosto 1961) in Rai dal 1990, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo 2017 conduce il programma televisivo Report (Rai3), che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli. Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo d’inchiesta ed è autore con Nicola Biondo del libro Il patto (Chiarelettere, 2010).