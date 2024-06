“Cosa significa essere una Comunità” il dibattito domani pomeriggio a Pioppo

Domani pomeriggio a Pioppo l’associazione “Comitato Pioppo in Comune” organizza per dalle ore 18.00 il dibattito “Cosa significa essere una Comunità”, incontro che fa parte dei tanti eventi organizzati per festeggiare i 10 anni di #ORARUNE. Si tratta di un momento di confronto tra grandi e piccoli riguardo un tema che ha sempre distinto la frazione pioppese negli anni.

Tra i diversi ospiti interverranno: la Dott.ssa Enrica Caruso, dottoranda in “Migrazioni, differenze, giustizia sociale” del Dipartimento di Scienze Umanistiche; Roberto Gambino, Psicologo-psicoterapeuta esperto in progettazione socio-sanitaria e in interventi di prevenzione e promozione della salute; Don Nicola Di Lorenzo, parroco di Pioppo. A seguire tanta musica con popolare con il gruppo musicale AL-FAWARA che si esibirà #ORARUNE.