Sicily Craft and Painting: incantevole mostra dell’artigianato e della pittura a Monreale

MONREALE – Sicily Craft and Painting questo è il titolo della mostra dell’artigianato e della pittura che in questi giorni si svolge al Circolo di Cultura Italia a Monreale. L’evento, organizzato da Cinzia Macaluso, vedrà come protagoniste le Donne Attive Artigiane dell’ associazione Creart Eventi Aps, che vi incanteranno con la passione e l’impegno che mettono nelle loro magnifiche e uniche creazioni artigianali, tra filati particolari e realizzazione di Bijoux, quadri e tanto altro… ad arricchire e la mostra ci saranno anche i magnifici quadri della pittrice Katia Cirrincione.

Riscoprire la bellezza dell’artigianato

L’esposizione sarà un ottimo modo riscoprire la bellezza dell’artigianato e la ricchezza che viene conservata nelle mani di queste donne che si tramandata tecniche antiche, strizzando però l’occhio all’innovazione e all’utilizzo di materiali riciclati.

Sostenere l’arte locale

Inoltre sarà possibile acquistare o commissionare alle artigiane dei pezzi unici, così da sostenere l’arte locale.

Informazioni sulla mostra

Aperta dal 26 al 30 giugno con orario continuato dalle 10 alle 19:30 al Circolo di Cultura Italia, piazza vittorio Emanuele n° 7, Monreale.