L’incidente alla curva di San Ciro di Monreale, morto ventenne

Palermo piange Kevin Giordano, il ventenne del quartiere Sperone morto oggi all’ospedale Civico dove era ricoverato in coma da 15 giorni a seguito di un terribile incidente stradale. Il drammatico impatto era avvenuto lo scorso 13 giugno sulla strada provinciale 69 tra Monreale e Palermo: Kevin era caduto con il suo scooter Sh perdendo il controllo del mezzo nei pressi della curva di San Ciro, andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

Le condizioni del giovane erano apparse subito disperate, tanto che era stato ricoverato in stato di coma all’ospedale Civico con prognosi riservata. La comunità dello Sperone, il quartiere dove Kevin abitava con la famiglia, si era stretta attorno ai genitori del ragazzo, pregando ogni giorno per un miracolo insieme alla parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Roccella che aveva organizzato una veglia di preghiera.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare e oggi la triste notizia: Kevin non ce l’ha fatta, si è spento tra lo strazio dei suoi cari e di tutto il quartiere. Sui social in queste ore si susseguono i messaggi di addio e vicinanza alla famiglia da parte degli amici più stretti. “Kevin non riesco a crederci, abbiamo pregato fino all’ultimo ma il miracolo non è arrivato. Addio grande” scrive uno di loro.

Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso accertamenti per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e capire se ci sia stato il coinvolgimento di un’altra auto oltre allo scooter guidato dal ragazzo. Quel che è certo è che Palermo oggi piange la tragica e prematura scomparsa di Kevin, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari a soli 20 anni. Una morte che lascia attonito e sgomento l’intero quartiere dello Sperone, dove tutti conoscevano e apprezzavano il giovane per il suo carattere solare e positivo. Oggi c’è soltanto silenzio e dolore per una vita spezzata troppo presto.