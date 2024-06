Monreale, carcassa di scooter giace in strada: pericolo in via Nicolosi

Monreale – Da alcune settimane i residenti e i passanti devono convivere con una situazione di degrado e pericolo. In via Nicolosi, tra via Venero e via Pietro Novelli, giace abbandonata la carcassa di uno scooter, probabilmente rimasto vittima di un atto vandalico.

Il relitto del motorino, privo di ruote, sella e altri pezzi, giace inevitabilmente sulla strada, destando non poco disagio tra i cittadini. La carcassa metallica e i pezzi meccanici che fuoriescono, oltre a dare un senso di trascuratezza e incuria, possono anche costituire un pericolo soprattutto per i bambini ed i pedoni.

I residenti ora sollecitano le autorità locali a intervenire rimuovendo quanto prima il relitto del motorino in modo da ripristinare il decoro e la vivibilità nella via.