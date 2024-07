Presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia a indirizzo Oncologico del Policlinico “Paolo Giaccone”, con un intervento innovativo, eseguito in pochissimi centri italiani, è stato asportato per via transvaginale un tumore benigno all’utero di oltre 10 centimetri di diametro. L’equipe chirurgica L’operazione è stata eseguita dal Professore Antonio Simone Laganà e dalla sua equipe. Tecnica […]

L’articolo Al Policlinico di Palermo asportato grosso tumore benigno all’utero con una tecnica innovativa proviene da Diretta Sicilia.

