Forte esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici: 3 feriti gravissimi

Una potente esplosione ha scosso oggi pomeriggio una fabbrica di fuochi d’artificio nella zona di Bordonaro, nel Messinese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.40 in via Comunale, presso una ditta di produzione di materiale pirotecnico. Un fortissimo boato è stato avvertito in tutta la zona centro-sud della città e anche a diversi chilometri di […] Continua a leggere la notizia